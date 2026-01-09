×
Gündem Haberleri

Bursa'da ilginç soygun girişimi! Kuyumcudan duyduklarından sonra arkasına bakmadan kaçtı

BURSA'da kuyumcu S.A. (45), maske ile dükkanına girip, tabanca doğrultarak kendisinden altınları isteyen U.T.'yi (30), bağırıp azarladı. Panikleyen U.T. koşarak dükkandan kaçarken, soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ocak'ta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. S.A.'ya ait kuyumcu dükkanına, elinde tabanca, yüzünde maske ile giren U.T., kuyumcuya silah doğrultup, altınları vermesini istedi. Bir müşterisi ile ilgilendiği sırada yaşanan soygun girişimi karşısında soğukkanlılığını koruyan S.A., duruma öfkelendi. S.A., kendisine silah doğrultan şüpheliyi bağırıp, azarladı. S.A.'nın tepkisi sonrası panikleyen U.T., dükkandan koşarak kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

KAÇAN SOYGUNCUYU YAKALAMAYA ÇALIŞTI 

Soyguncuyu kovalayan S.A., yakalayamayınca polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği U.T.'yi adresine düzenlediği baskınla yakaladı. U.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

