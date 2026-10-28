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Bursa'da ilginç olay | Yardım teklifini reddetti, dakikalar sonra kaza yaptı

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#Bursa Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Yasemin Koç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 09:40

Osmangazi'de motosiklet sürücüsü Yasemin Koç, trafik ışıklarında kendisine uzatılan yardım elini geri çevirdi. "Acemi değiliz" diyen sürücü, kısa süre sonra kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Yasemin Koç, ayna ve gaz kolundaki ayarların bozuk olması nedeniyle motosikletini kontrol etmekte zorlandı. Trafik ışıklarında beklediği sırada durumu fark eden başka bir motosiklet sürücüsü, Koç'a yardım etmek istedi. Ancak Koç, yardım teklifini reddederek yoluna devam etti. Yaklaşık 2 dakika sonra ise kaza meydana geldi.

Bursada ilginç olay | Yardım teklifini reddetti, dakikalar sonra kaza yaptı

Yaşadıklarını anlatan Yasemin Koç, "Ayna ve gaz kolumun ayarları bozuktu. Lambalarda yardım etmek için başka bir motosiklet sürücüsü teklifte bulundu, ben de reddettim. İki dakika sonra kaza yaptım." dedi.

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Bursada ilginç olay | Yardım teklifini reddetti, dakikalar sonra kaza yaptı

Kazanın ardından kadın sürücünün yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Yardım teklifiyle başlayan ve kısa süre sonra kazayla sonuçlanan olay, diğer motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, trafik ışıklarında yaşanan diyalog ve sonrasında meydana gelen kaza yer aldı.

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#Bursa Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Yasemin Koç

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