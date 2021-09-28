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Bursa'da ilginç olay! Ormanda kurtarma ekibiyle beraber kendini aradı... Gerçek böyle ortaya çıktı

#Beyhan Mutlu#Bursa#Arama Kurtarma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Beyhan Mutlu (50) için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalara, vatandaşlar da destek verdi. Çalışmalar sürerken bölgedeki Beyhan Mutlu kendisini arayanların yanına geldi. Burada, ekipteki görevliden ormanda kaybolan bir kişiyi aradıklarını öğrenen Mutlu da arama çalışmalarına katıldı. Mutlu, kendisine ulaşmak için yüksek sesle ismini seslenen ekipteki görevliye, "Buradayım" diye cevap verince durum fark edildi.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi'nde, gece saatlerinde arkadaşlarıyla ormanda alkol alan Beyhan Mutlu, evine gitmek için ayrıldı. Bir süre sonra mahalleye dönen arkadaşları Beyhan Mutlu’nun eşiyle karşılaştı. Eşi, Beyhan Mutlu’dan haber alamadığını, telefonuna da ulaşamadığını söyledi. Beyhan Mutlu'nun, ormanda kaybolduğunu düşünen arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra UMKE ve İNDAK ekibi sevk edildi.

ORMANDAKİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Aramalara, vatandaşlar da destek verdi. Çalışmalar sürerken bölgedeki Beyhan Mutlu kendisini arayanların yanına geldi. Burada, ekipteki görevliden ormanda kaybolan bir kişiyi aradıklarını öğrenen Mutlu da arama çalışmalarına katıldı. Bir süre sonra bir personel "Beyhan Mutlu" diye bağırdı. Mutlu da 'Buradayım' diye cevap verince gerçek ortaya çıktı.

Bursada ilginç olay Ormanda kurtarma ekibiyle beraber kendini aradı... Gerçek böyle ortaya çıktı

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KENDİSİNİN ARANDIĞINI ÖĞRENDİ

Kendisinin arandığını öğrenen Beyhan Mutlu, ifadesi alındıktan sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.

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#Beyhan Mutlu#Bursa#Arama Kurtarma