Bursa'da ilginç olay! Eve hırsızlık için girip kapıyı içeriden kilitledi

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Olay saat 23.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta bulunan apartmanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. Pencereden daireye giren şüpheliler, evin giriş kapısını da arkadan kilitledi. O sırada evine gelen Serpil S., anahtarıyla kapıyı açmaya çalıştı. İçeriden kilitli olan kapıyı açamayan Serpil S., kapıyı zorlamaya başlayınca, iddiaya göre şüpheliler, pencereden atlayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evden bir cep telefonu çalındığı belirlendi.

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