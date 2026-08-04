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Bursa'da ilginç görüntü: Araç sahibine ulaşamayınca çözümü böyle buldular

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#Bursa#Bursa Haberleri#Elektrik
Bursada ilginç görüntü: Araç sahibine ulaşamayınca çözümü böyle buldular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 14:41

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer altı elektrik hattı çalışması yapan ekipler, park halindeki aracın sahibine ulaşamayınca dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Ekipler, otomobili çekemeyince aracın etrafını U şeklinde kazarak çalışmayı tamamladı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde yürütülen yer altı elektrik hattı çalışmaları sırasında ilginç anlar yaşandı. Elektrik direklerindeki havai hat kablolarını yer altına almak için çalışma başlatan UEDAŞ ekipleri, kazı güzergâhı üzerinde park halinde bulunan otomobil nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı.

Bursada ilginç görüntü: Araç sahibine ulaşamayınca çözümü böyle buldular

Araç sahibine ulaşmak için uzun süre çaba gösteren ekipler, yaptıkları araştırmada otomobil sahibinin Bursa dışında olduğunu öğrendi.

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Bursada ilginç görüntü: Araç sahibine ulaşamayınca çözümü böyle buldular

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Bunun üzerine çalışmaların aksamaması için farklı bir çözüm üreten ekipler, aracı bulunduğu yerden kaldırmak yerine otomobilin etrafını U şeklinde kazarak elektrik kablolarını yer altına aldı.

Bursada ilginç görüntü: Araç sahibine ulaşamayınca çözümü böyle buldular

ARACIN ÇEVRESİNİ DOLAŞTILAR

Aracın bulunduğu bölüm kazılmadan bırakılırken, kazı çalışması aracın çevresinden dolaşılarak tamamlandı. İlginç çalışma çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekerken, ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı.

Bursada ilginç görüntü: Araç sahibine ulaşamayınca çözümü böyle buldular

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#Bursa#Bursa Haberleri#Elektrik

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