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Bursa'da ilginç anlar: Araca kendini kilitleyen kadın polisi alarma geçirdi

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#Bursa#Veysel Karani Mahallesi#Otomobil
Bursada ilginç anlar: Araca kendini kilitleyen kadın polisi alarma geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 09:16

Bursa, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki boş arsada park halinde bulunan otomobilin içerisindeki kadın, kendini aracı kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin tüm ikna çabalarına rağmen araçtan inmeyen kadın, ekiplerin uzaklaşmasını istedi.

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Olay, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi 12. Mutlu Sokak üzerindeki boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BZM plakalı otomobilin içerisinde bulunan kadın, kendini araca kilitledi.

Bursada ilginç anlar: Araca kendini kilitleyen kadın polisi alarma geçirdi

Araç içerisinde bağıran kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kadın, ekiplerin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkmadı.

Kendini araca kilitleyen kadın, polis ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek ekiplerin uzaklaşmasını istedi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

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#Bursa#Veysel Karani Mahallesi#Otomobil

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