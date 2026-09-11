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Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yaralandı

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#Bursa Trafik Kazası#Yıldırım İlçesi Kaza#Otomobil Çarpışması
Bursada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 12:50

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yaralandı

Yaralı sürücüler, ekiplerin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa Trafik Kazası#Yıldırım İlçesi Kaza#Otomobil Çarpışması

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