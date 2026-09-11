Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler, ekiplerin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.