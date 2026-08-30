Bursa'da iki ilçede yangın alarmı: Kestel'de ormana sıçradı, Harmancık'ta havadan müdahale sürüyor

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Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.

Bu arada bir yangın haberi de Harmancık ilçesinden geldi. Köçekler Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, karadan arazözlerle yangına müdahale ederken, alevlerin ormana sıçramaması için helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.