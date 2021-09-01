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Derya EVREN- Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 01.09.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Bursa'da iğrenç olay! Site kapıcısı çocuklara tacizden tutuklandı

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Bursa'da iğrenç olay! Site kapıcısı çocuklara tacizden tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kapıcılık yaptığı sitenin havuzunda 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Aydın Haydar (56), tutuklandı.

Olay, pazartesi günü Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın Haydar, kapıcılık yaptığı sitenin havuzuna giren 2 kız çocuğunu vücutlarına dokunarak, taciz etti. Çocukların durumu anlatması üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, Aydın Haydar’dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Haydar, gözaltına alındı.

Kız çocukları, pedagog eşliğinde verdikleri ifadede, Haydar’ın kendilerine dokunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Haydar, adliyeye sevk edildi. Haydar, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ‘Kimseyi taciz etmedim, iftira. Hayatım boyunca yapmadım’ dedi.

Haydar, çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursada iğrenç olay Site kapıcısı çocuklara tacizden tutuklandı

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