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Bursa'da iğrenç olay! Plajda kadınların fotoğrafını çekerken yakalanıp tutuklandı

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#Bursa#Mudanya#Taciz
Bursada iğrenç olay Plajda kadınların fotoğrafını çekerken yakalanıp tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 09:53

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, yanında eşi de varken, plajda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen Muhammed Almuhammed (34), şikayetle gözaltına alındı. Tutuklanan Almuhammed'in telefonunda yapılan incelemede, mayolu kadın fotoğrafları bulundu.

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Olay, cumartesi günü, Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi'ndeki Coşkun Öz plajında meydana geldi. Damla K. (23), polis merkezini arayarak, birinin cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği ihbarında bulundu.

Şikayet üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yanında eşi de bulunan Muhammed Almuhammed’i gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, aynı plajda çekilmiş çok sayıda mayolu kadın fotoğrafı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Almuhammed, çıkarıldığı hakimlikçe ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

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