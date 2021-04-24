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Gündem
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 24.04.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Bursa'da husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası!

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Bursa'da husumetli iki kardeş, kavgada birbirlerini bıçakladı. Hafif yaralanan kardeşler, tedaviye alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut U. (49), husumetli olduğu ağabeyi Fikret U.'nun (53) evine gitti. Kapı önünde iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanlarındaki bıçakları çeken kardeşler, birbirlerini bıçakladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşlerden Fikret U., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mesut U. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bursada husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası

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