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Bursa'da hurdacılar birbirine girdi! Elektroşoklu kavga kamerada

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#Bursa#Gürsu#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 17:11

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 'hurda toplama' meselesi nedeniyle çıkan kavgada, taraflar sopa ve elektroşok aleti ile birbirine saldırdı. Hastaneye gidip, darp raporu alan taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Öte yandan kavga anları cep telefonuyla kaydedildi.

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Bursa'da Hasret T. ile babası Selahattin T., gün içerisinde 'hurda toplama' meselesi nedeniyle A.A. ve E.A. adlı kardeşler ile tartıştı. Tartışma sonrası 2 kardeş, dün akşam saat saatlerinde Selahattin T.'nin Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada hurdacılar arasında yine tartışma çıktı. Çıkan kavgada baba ile oğlu sopalar ile saldırırken; 2 kardeş sopa ve elektroşok aleti ile karşılık verdi. Kavga, mahalle halkının araya girmesi ile sona erdi.

KIZINA "SİLAHI ALIP GEL" DİYE SESLENDİ

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Selahattin A.'nın kızına, "Silahı alıp, gelsene. Koş, yatağın altında" diyerek seslendiği anlar, kamerada duyuldu.

Hastaneye gidip, darp raporu alan taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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#Bursa#Gürsu#Kavga

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