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Bursa'da hortum paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar

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#Hava Olayı #Toz Bulutu#Rüzgar
Bursada hortum paniği Neye uğradıklarını şaşırdılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 18:02

Bursa'da ani hava hareketi sonucu oluşan ve tozu dumana katan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu

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Bursa'da oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Mahallede etkili olan ani hava hareketi sonucu oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen hortum tozu dumana kattı.

Bursada hortum paniği Neye uğradıklarını şaşırdılar

KORKU VE PANİK OLUŞTURDU

Hortumun yerleşim alanına yakın bir noktada görülmesi, bazı vatandaşlarda kısa süreli korku ve panik oluşturdu. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle çevredeki bazı hafif cisimlerin savrulduğu, insanların panik içinde güvenli alanlara doğru yöneldiği anlar yer aldı.

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#Hava Olayı#Toz Bulutu#Rüzgar

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