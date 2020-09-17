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AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 09:18 | Son Güncelleme:

Bursa'da Hint keneviri yetiştirilen fabrikaya polis baskını

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Bursa'da Hint keneviri yetiştirilen fabrikaya polis baskını
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Bursa'da uyuşturucu üretilen fabrikaya polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Nilüfer ilçesi Görükle bölgesindeki bir fabrikaya operasyon düzenledi.

Drone ile takip edilen operasyonda, tesisin iç kısmında kurulan düzenekle kenevir yetiştirildiği belirlendi.

Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada 430 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon, drone ve polis kamerası tarafından görüntülendi.

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