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Bursa'da hayvanat bahçesinde penguenler için yaz uygulaması

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#BURSA#Hayvanat Bahçesi#Penguen
Bursada hayvanat bahçesinde penguenler için yaz uygulaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:57

Bursa'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenlerini de olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle normal şartlarda açık havada kalması gereken penguenler, günün büyük bölümünü havuzlarda ve klima konulan özel barınaklarında geçiriyor.

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Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, 137 türden binden fazla hayvanı doğal ortamlarında barındırıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, Afrika'dan getirilen 10 erkek, 11 dişi ve 2 yavrudan oluşan toplam 23 penguen de özel bakıma alındı. Normal şartlarda açık havada yaşayan penguenler, hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkmasıyla günün büyük bölümünü havuzlarda ve klimalar takılan barınaklarında, güneşten ve sıcaktan korunarak geçiriyor.

Bursada hayvanat bahçesinde penguenler için yaz uygulaması

Penguenler için yaptırılan havuzlardaki sıcaklığın, devridaim sistemiyle sabit tutulmaya çalışıldığını söyleyen hayvan bakıcısı İsmail Bozkurt, "Penguenler, aşırı sıcaklarda, dışarıda oldukları süre içinde gölgeyi tercih ediyorlar. Zamanın büyük bölümünü, suyun içinde geçiriyorlar. Serin olduğu için iç kısımdaki havuzu tercih eden penguenler, havuzdan çıkınca, bir süre sonra klima bulunan barınaklarına geçiyorlar. Penguenlerin beslenmelerine de dikkat ediyoruz. Normalde günde 350 gram hamsi, mezgit ve sardalya balığı verdiğimiz penguenleri, yaz yaylarında her öğünde sadece 200 gram balık yediriyoruz" diye konuştu.

Bursada hayvanat bahçesinde penguenler için yaz uygulaması

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Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde doğal ortamlarında yaşayan hayvanların beslenmesinin, mevsimlere göre ayarlandığını da sözlerine ekledi.

Bursada hayvanat bahçesinde penguenler için yaz uygulaması

Bursada hayvanat bahçesinde penguenler için yaz uygulaması

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#BURSA#Hayvanat Bahçesi#Penguen

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