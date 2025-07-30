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Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olan 1 şüpheli tutuklandı

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#Bursa#Orman Yanıgnı#Havai Fişek
Bursada havai fişek atarak yangına neden olan 1 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 18:33

Bursa’da havai fişek atılması sonucu çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı havai fişek atılması sonucu çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturmaya dair açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasına göre 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili olarak, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli S.D. ile suça sürüklenen çocuklar A.K., M.B., M.A. ve İ.E.C. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli S.D. ve suça sürüklenen çocuk M.B., savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.D.’nin tutuklanmasına karar verirken, suça sürüklenen çocuk M.B. hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Diğer üç çocuk A.K., M.A. ve İ.E.C. ise “genel güvenliği tehlikeye sokabilecek nitelikteki aletlerle eylemlerde bulunmama” ve “yangın konusunda eğitim tedbirlerine tabi olma” şartıyla adli kontrol altına alındı.

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Ayrıca, bu üç çocuk hakkında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği yer ve zamanlarda ayrı ayrı 50’şer adet fidan dikme yükümlülüğü getirildi.

Tutuklama kararı verilen şüpheli S.D, kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

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#Bursa#Orman Yanıgnı#Havai Fişek

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