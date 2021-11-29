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Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı

#Bursa#Trafik#Kaza
Bursada hatalı dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı

BURSA'nın İznik ilçesinde hatalı dönüş yaptığı öne sürülen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kadir B. (13) ile arkasındaki arkadaşı Ferhat K. (16) yaralandı.

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İznik-Yenişehir Yolu eski hastane önünde meydana geldi. Yenişehir'e giden Kamil K. yönetimindeki 16 SKL 06 plakalı otomobil hatalı dönüş yapınca, Kadir B. yönetimindeki 16 APJ 544 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kadir B. ile arkasındaki arkadaşı Ferhat K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 arkadaş, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamil K. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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