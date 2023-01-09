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Bursa’da hastanede korkutan anlar

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#Bursa#Yanık Kokusu#Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 18:57

Bursa'da, bir hastanenin ek binasındaki kablolardan yanık kokusu gelmesi üzerine tedbir amacıyla acil servisteki hasta muayeneleri bir süreliğine durduruldu.

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Alınan bilgiye göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Osmangazi ek binasının tavanındaki kablolardan yanık kokusu geldiğini fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bursa’da hastanede korkutan anlar

Bunun üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri hastanede incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemeleri sırasında acil servisteki hastalar dışarı çıkarıldı. İtfaiye görevlileri yaptıkları çalışmada herhangi bir yangına rastlamadı.

Yaklaşık 1saat süren kontrolün ardından hastanede yeniden hasta kabulüne başlandı.

Bursa’da hastanede korkutan anlar

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#Bursa#Yanık Kokusu#Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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