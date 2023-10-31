Bursa'da hasta yakını, doktor Nihan Alkış'a saldırdı

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış, bilinmeyen bir nedenden dolayı hasta yakını T.E. (30), ile tartışmaya başladı. Tartışmada sinirlenen şüpheli, Uzm. Dr. Alkış'ı darbetti. Yüzüne ve başına aldığı darbelerle yaralanan Dr. Nihan Alkış, hastanenin acil servisindeki ilk müdahalesinin ardından, Beyin Cerrahi Servisi’nde tedaviye alındı. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, Alkış'ın kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, saldırıyı protesto için bugün iş bırakma eylemi başlattı.