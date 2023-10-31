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Bursa'da hasta yakını, doktor Nihan Alkış'a saldırdı

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#Bursa#Doktor#Hasane
Bursada hasta yakını, doktor Nihan Alkışa saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 11:52

Bursa'da kır yaşındaki doktor Nihan Alkış, bir hasta yakınının yumruklu saldırısı sonucu yaralandı. Alkış, hastanede tedaviye, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan ilk ifadesinde, Alkış'ın kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış, bilinmeyen bir nedenden dolayı hasta yakını T.E. (30), ile tartışmaya başladı. Tartışmada sinirlenen şüpheli, Uzm. Dr. Alkış'ı darbetti. Yüzüne ve başına aldığı darbelerle yaralanan Dr. Nihan Alkış, hastanenin acil servisindeki ilk müdahalesinin ardından, Beyin Cerrahi Servisi’nde tedaviye alındı. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, Alkış'ın kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, saldırıyı protesto için bugün iş bırakma eylemi başlattı.

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#Bursa#Doktor#Hasane

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