Bursa'da Hasköy Göleti’nde tedirgin eden görüntü... Binlercesi kıyıya vurdu

İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Mudanya ilçesine bağlı Hasköy Göleti’nde binlerce balığın öldüğü ihbarını aldı. Gölde inceleme başlatan ekipler, yağışın olmaması, gölden tarımsal sulama yapılması ve hava sıcaklığı sebebiyle göldeki azalan suda oksijen seviyesinin düşük olduğunu belirledi. Ekipler, balıkların sudaki oksijen yetersizliğinden dolayı öldüğünü tespit etti.



Göl suyundan ve ölü balıklardan örnek alındı. Gerekli incelemenin ardından kötü kokuya neden olan ölü balıkların toplanarak, gömüleceği öğrenildi.





YAVRU BALIKLARIN DA ÖLMEMESİ İÇİN SU TAKVİYESİ



Gölde yaşayan yavru balıkların da ölmemesi için su seviyesinin artırılmasına karar verildi. Haber verilmesi üzerine BUSKİ’ye bağlı su tankerleri gölün bulunduğu bölgeye geldi. Tankerlerdeki tonlarca su, göldeki suyun oksijen oranının artırılması için göle döküldü.