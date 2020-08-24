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Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Bursa'da Hasköy Göleti’nde tedirgin eden görüntü... Binlercesi kıyıya vurdu

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BURSA’nın Mudanya ilçesindeki Hasköy Göleti’nde su seviyesinin düşmesi ve sıcak havanın etkisiyle sudaki oksijen oranının azalmasıyla binlerce balık telef oldu.

İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Mudanya ilçesine bağlı Hasköy Göleti’nde binlerce balığın öldüğü ihbarını aldı. Gölde inceleme başlatan ekipler, yağışın olmaması, gölden tarımsal sulama yapılması ve hava sıcaklığı sebebiyle göldeki azalan suda oksijen seviyesinin düşük olduğunu belirledi. Ekipler, balıkların sudaki oksijen yetersizliğinden dolayı öldüğünü tespit etti.

 Göl suyundan ve ölü balıklardan örnek alındı. Gerekli incelemenin ardından kötü kokuya neden olan ölü balıkların toplanarak, gömüleceği öğrenildi.

Bursada Hasköy Göleti’nde tedirgin eden görüntü... Binlercesi kıyıya vurdu


YAVRU BALIKLARIN DA ÖLMEMESİ İÇİN SU TAKVİYESİ

Gölde yaşayan yavru balıkların da ölmemesi için su seviyesinin artırılmasına karar verildi. Haber verilmesi üzerine BUSKİ’ye bağlı su tankerleri gölün bulunduğu bölgeye geldi. Tankerlerdeki tonlarca su, göldeki suyun oksijen oranının artırılması için göle döküldü.

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