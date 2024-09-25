Bursa'da hareketli dakikalar: Polislere, pencereden silah doğrultan şüpheli, operasyonla yakalandı

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Olay, saat 03.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Köroğlu Sokak’ta meydana geldi. Eski boksör olduğu iddia edilen İsmet Kahrıman, oturduğu 4 katlı binanın en üst katındaki evinde yüksek sesle müzik dinlenmeye başladı.

Gürültüden rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, Kahrıman’ı müziğin sesini kısması için uyardı. Ancak İsmet Kahrıman, pencereye çıkıp tabancasını polis ekiplerine doğrulttu. Şüpheli silahı doldur-boşalt yapınca polis, bölgeye takviye ekip istedi. Şüpheli, Polis Özel Harekat ekipleri tarafından eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.