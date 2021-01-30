Bursa'da hareketli dakikalar! Polise ateş açıp kaçtı

Olay, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin elindeki tabancayla çevrede bulunan vatandaşlara tehditler savurduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli A.A., elindeki tabancayla polis ekiplerine 2 el ateş etti.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar çevrede bulunan bir iş yerinin duvarına isabet ederken, silahının tutukluk yapması üzerine A.A. bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Bir süre A.A.’yı ikna etmeye çalışan polis ekipleri daha sonra iş yerine girdiğinde şüphelinin arka kapıdan kaçtığını tespit etti.

OPERASYONLA YAKALADI

Bölgede bulunan yaklaşık 50 güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, A.A.’nın Gemlik ilçesi istikametine kaçtığını tespit etti. Durumun bölge ekiplerine bildirilmesi üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.A.nın içinde bulunduğu aracı takibe aldı. 35 kilometrelik takibin ardından şüphelinin, Osmaniye Mahallesinde bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, çelik yelek giyerek A.A.nın bulunduğu eveÿoperasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.