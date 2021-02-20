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Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Bursa'da hareketli dakikalar! 5 km kovalamaca sonunda yakalandılar

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Bursa'da hareketli dakikalar! 5 km kovalamaca sonunda yakalandılar
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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, polisi görünce de kaçtı. Osman A. (23) ve Abdulkadir E. (24) yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden Osman A. “Asker kaçağıyım. Polisi görünce korktum. Zaten evden yeni çıkmıştım. Kaçamadan yakalandık” dedi.

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  • Polisten kaçtılar, kovalamaca sonunda yakalandılar
  • Polisten kaçtılar, kovalamaca sonunda yakalandılar
  • Polisten kaçtılar, kovalamaca sonunda yakalandılar
  • Polisten kaçtılar, kovalamaca sonunda yakalandılar
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Yıldırım ilçesi, Vakıf Mahallesi’nde devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, 16 AGJ 528 plakalı otomobilin, kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti. Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda Şirinevler Caddesi üzerinde kıstırıp yakaladı. Sürücü Osman A. ile beraberindeki arkadaşı Abdulkadir E.’nin izin belgeleri olmadığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

'ASKER KAÇAĞI OLDUĞUM İÇİN KAÇTIM'

Şüphelilerden Abdulkadir E., “Asker kaçağı olduğumuz için kaçtık. 200 kilometre kaçtık. Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Uyuşturucuyu kullanıyoruz, satmıyoruz” dedi.

Osman A. da “Asker kaçağıyım. Polisi görünce korktum, geri geri gitmeye başladım. Zaten evden yeni çıkmıştım. Kaçamadan yakalandık” diye konuştu.

6 BİN 300 LİRA CEZA YAZILDI

Osman A. ve Abdulkadir E.’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü.

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