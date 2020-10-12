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Hürriyet
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Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 21:00 | Son Güncelleme:

Taciz, gasp girişimi, kafa atma... Dehşet saçtı!

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Bursa'da bir kadını taciz edip, daha sonra parasını zorla almaya çalışan şüpheliye, o sırada bölgede devriye gezen polisler müdahale etti. Kendisini yakalayan polise kafa atıp kaçmaya çalışan şüpheli, diğer polisler tarafından yakalandı, bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanında meydana geldi.

İddia göre, ATM'den para çekmeye çalışan N.A.'nın yanına gelen U.I., önce kadını taciz etti. Ardından kadının çektiği 2 bin lirayı almaya çalıştı. Parayı vermemek için mücadele eden N.A.’nın yardım çığlığı üzerine bölgede devriye gezen polis ekipleri, şüpheli U.I.'ya müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında U.I., bir polis memuruna kafa atarak kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle yakalanan şüpheli U.I., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi.

Taciz, gasp girişimi, kafa atma... Dehşet saçtı


Arbede sırasında şüphelinin kafa atarak yaraladığı polis memuru, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, U.I. ise emniyete götürülerek gözaltına alındı.

Şüphelinin, polis memuruna kafa attığı ve yakalanma anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Taciz, gasp girişimi, kafa atma... Dehşet saçtı

Taciz, gasp girişimi, kafa atma... Dehşet saçtı

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