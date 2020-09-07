Bursa'da halk otobüsü, minibüse çarptı: 9 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana geldi. B.S. yönetimindeki 16 JJK 15 plakalı halk otobüsü, önünde giden İbrahim Danış'ın kullandığı 16 M 1444 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak, durdu. Kazada, otobüs ve minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, sağlık ekiplerince yapıldı. 7 yaralı, kaza yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul Yolu Caddesi’nde, yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçlar, çekiciyle kaldırılırken, kaza nedeniyle kirlenen yol ise belediye ekiplerince temizlendi.