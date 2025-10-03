×
Bursa'da görenler telefonuna sarıldı! Sıra dışı oluşum dikkat çekti

Bursa'da sabah saatlerinde gökyüzünde beliren sıra dışı bulut oluşumu şehrin farklı noktalarından görüntülendi.

Gün doğumuyla birlikte turuncu ve kırmızı tonlarına bürünen gökyüzü, adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Bursa'da mercek bulutunu andıran ve katmanlı yapısıyla dikkat çeken bulutu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla ilginç manzarayı görüntüleyerek paylaştı.

Rüzgarın dağların üzerinden geçerken oluşturduğu dalga hareketleri sonucunda oluşan mercek bulutları Bursa semalarında daha önce de görülmüştü. Sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan Bursalılar, olağanüstü gökyüzünü hayranlıkla izledi.

