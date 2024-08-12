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Bursa’da gökyüzü şöleni

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#TÜBİTAK#Gökyüzü Gözlem#Bursa
Bursa’da gökyüzü şöleni
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem etkinliklerinin 26’ncısı Bursa Uludağ’da yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katıldığı etkinlikte gökyüzü tutkunları 39 teleskopla yıldızları inceledi. Etkinlikte astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever deneyimlerini paylaşmak üzere gençlerle bir araya geldi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, etkinliğin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla artık Anadolu’nun dört bir yanında 7’den 70’e çok daha geniş bir katılımla düzenlendiğini belirtti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal da “Bu coğrafya astronominin doğduğu ve geliştiği bir coğrafya. Ancak arada bunlardan uzaklaştığımız bir dönem var. İşte onu hızlı bir şekilde kapatabilmek için de biz 1998 yılından bu yana farkındalığı arttırmak için bir çaba içindeydik. Ama özellikle 2021 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Uzay programını ortaya koymasıyla bu artık bir yol haritasına ve stratejiye dönüştü” dedi.

Bursa’da gökyüzü şöleni

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Gökyüzü Gözlem Etkinliğine 1000’i aşkın kişi katıldı. Alandaki çadırlarda, bilim ve astronomi tutkunları için çok sayıda etkinlikler düzenlenirken, konferans çadırında ise 3 gün boyunca 19 ayrı sunum gerçekleştirildi.

Bursa’da gökyüzü şöleni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’la birlikte astronot Alper Gezeravcı da etkinliğe katıldı.

Bursa’da gökyüzü şöleni
Kirazlıyayla’da 3 gün süren etkinlikte katılımcılar, Perseid meteor yağmuru altında görsel şölene tanıklık etti.

Bursa’da gökyüzü şöleni
Yaklaşık 1000 katılımcı dev teleskoplarla gözlerini gökyüzüne çevirdi.

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#TÜBİTAK#Gökyüzü Gözlem#Bursa

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