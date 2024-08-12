Bursa’da gökyüzü şöleni

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, etkinliğin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla artık Anadolu’nun dört bir yanında 7’den 70’e çok daha geniş bir katılımla düzenlendiğini belirtti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal da “Bu coğrafya astronominin doğduğu ve geliştiği bir coğrafya. Ancak arada bunlardan uzaklaştığımız bir dönem var. İşte onu hızlı bir şekilde kapatabilmek için de biz 1998 yılından bu yana farkındalığı arttırmak için bir çaba içindeydik. Ama özellikle 2021 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Uzay programını ortaya koymasıyla bu artık bir yol haritasına ve stratejiye dönüştü” dedi.

Haberin Devamı

Gökyüzü Gözlem Etkinliğine 1000’i aşkın kişi katıldı. Alandaki çadırlarda, bilim ve astronomi tutkunları için çok sayıda etkinlikler düzenlenirken, konferans çadırında ise 3 gün boyunca 19 ayrı sunum gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’la birlikte astronot Alper Gezeravcı da etkinliğe katıldı.

Kirazlıyayla’da 3 gün süren etkinlikte katılımcılar, Perseid meteor yağmuru altında görsel şölene tanıklık etti.

Yaklaşık 1000 katılımcı dev teleskoplarla gözlerini gökyüzüne çevirdi.