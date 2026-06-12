Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

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Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta, bir hurda firmasına ait depoda saat 15.30 sıralarında çıkan yangını Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 12 araç, 5 tanker 2 kepçe ve 43 personel ile 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.