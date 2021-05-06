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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın

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Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın

BURSA'da, geri dönüşüm tesisinde bulunan atık toplama alanında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde bulunan atık toplama alanında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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