Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın paniği

Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi'ndeki geri dönüşüm deposunda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Hurdaya çıkmış elektronik malzemelerin toplandığı depodan alevlerin yükseldiğini görenler, polise ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çevredeki çalışanlar, yangını söndürmeye çalıştı.
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