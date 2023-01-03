Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Geri Dönüşüm Deposu#Yangın
Bursada geri dönüşüm deposunda yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 03:14

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik mücadelesi sonucunda söndürülen yangında maddi hasar meydana gelirken, depo sahibi o anları büyük üzüntüyle izledi.

Haberin Devamı

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi, Akyıldız Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bursada geri dönüşüm deposunda yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken sağlık görevlileri ise yaşanacak muhtemel olumsuz durumlara karşı hazırda bulundu. Yaklaşık 1 saatlik mücadele sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Deposunun yandığını gören sahibi ise üzgün bakışlarla o anları izledi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursada geri dönüşüm deposunda yangın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Geri Dönüşüm Deposu#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık