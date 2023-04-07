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Bursa'da gergin anlar! Polise saldıran grup havaya açılan ateşle dağıtıldı

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#Bursa#Yıkım#Saldrı
Bursada gergin anlar Polise saldıran grup havaya açılan ateşle dağıtıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 10:54

Bursa'da, kaçak ve ruhsatsız binaların yıkımı sırasında polis, sopa ve sandalyelerle saldıran kalabalığa biber gazıyla müdahale edip, havaya ateş açarak dağıttı.

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Olay, dün Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kaçak olduğu belirlenen ve odun deposu olarak kullanılan 49 yapı ile 4 bina için yıkım kararı verdi.

Bursada gergin anlar Polise saldıran grup havaya açılan ateşle dağıtıldı

yıkım öncesi polis güvenlik önlemi alırken, Çevik Kuvvet ekipleri de barikat kurdu. Yıkımın yapılmasını istemeyen yapı sahipleri ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı.

Bursada gergin anlar Polise saldıran grup havaya açılan ateşle dağıtıldı

Polise sopa ve sandalyelerle saldıran kalabalığa, biber gazıyla müdahale edildi. Kalabalık ancak polisin havaya ateş açmasıyla dağıtılabildi. 15 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

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Bursada gergin anlar Polise saldıran grup havaya açılan ateşle dağıtıldı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, A.H.G. (17) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursada gergin anlar Polise saldıran grup havaya açılan ateşle dağıtıldı

Gözaltı sayısının artması beklenirken, soruşturma sürüyor.

Bursada gergin anlar Polise saldıran grup havaya açılan ateşle dağıtıldı

Bursada gergin anlar Polise saldıran grup havaya açılan ateşle dağıtıldı

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#Bursa#Yıkım#Saldrı

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