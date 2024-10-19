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Bursa'da gelinini öldüren kayınvalide, kuyumcuda yakalandı

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#Bursa#Yenişehir#Cinayet
Bursada gelinini öldüren kayınvalide, kuyumcuda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 10:14

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gelinini öldüren kayınvalide G.Y. (46), bir yakının düğününe gitmek için uğradığı kuyumcuda polis tarafından yakalandı.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 2 yıl önce gelinini öldüren 46 yaşındaki G.Y., 15 ay cezaevi yattıktan sonra denetimli olarak serbest bırakılmıştı. Fakat davası süren kadın hakkında "Kasten Öldürme suçundan toplam 7 Yıl 6 ay hapis cezası" kararı çıkınca şüpheli bulunduğu ilçeden kent merkezine kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince zanlıyı yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Aranan kadın kuyumcuda yakalandı.

"GELİNİMİ YANLIŞLIKLA VURDUM"

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kayınvalide, “Ben gelinimi yanlışlıkla tabancayla vurdum. 15 ay yattım çıktım, bir daha girerim. Buraya yakınımın düğününe gelmiştim” diye konuştu.

İşlemleri tamamlanan şüphelinin yakalanma anı kameraya yansırken, adliyeye sevk edilen G.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Bursa#Yenişehir#Cinayet

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