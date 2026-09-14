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Bursa'da gece yarısı feci kaza: Hafif ticari araç motosiklete çarptı, 1 ölü, 1 yaralı

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#Bursa Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Osmangazi Kazası
Bursada gece yarısı feci kaza: Hafif ticari araç motosiklete çarptı, 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 10:32

Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı'nda meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklete hafif ticari araç çarptı. Yola savrulan iki kişiden Emrah B. olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan M.K. hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı motosiklete, H.B.’nin kullandığı hafif ticari araç çarptı. Motosikletteki 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursada gece yarısı feci kaza: Hafif ticari araç motosiklete çarptı, 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, yola savrulan Emrah B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K. ise sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü H.B. de ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursada gece yarısı feci kaza: Hafif ticari araç motosiklete çarptı, 1 ölü, 1 yaralı

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#Bursa Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Osmangazi Kazası

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