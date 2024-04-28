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Bursa'da, gece kulübünde dehşet! Tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

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#Bursa#Nilüfer#Polis
Bursada, gece kulübünde dehşet Tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 09:31

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece kulübünde çıkan tartışmada tabancayla vurulan Enes A., yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi’ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Enes A. ile mekanda bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, tartışmanın büyümesiyle Enes A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Bacağından vurulan Enes A. kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Enes A., özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bursada, gece kulübünde dehşet Tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Tedaviye alınan Enes A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.

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#Bursa#Nilüfer#Polis

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