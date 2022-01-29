Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga: 2 kardeş yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâyeBir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye#Hello Games
Fenerbahçe ve Galatasarayın transferde gözü Borussia Dortmundda Roman Bürki ve Nico Schulz...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde gözü Borussia Dortmund'da! Roman Bürki ve Nico Schulz...#Transfer
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
Cinayetin nedeni 65 bin TL Detaylar gün yüzüne çıkıyorCinayetin nedeni 65 bin TL! Detaylar gün yüzüne çıkıyor#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
Hadisenin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdiHadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdi#Mehmet Dinçerler
Okul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimiOkul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimi#Mahmut Özer
İlahiyatçılar bunu tartışıyor... Sanal hac olur muİlahiyatçılar bunu tartışıyor... Sanal hac olur mu?#Gözlük
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Figüran Vedat’ın kâbusuFigüran Vedat’ın kâbusu#Vedat Gümüşgöz
Azra Akın, Erkan Özermanı affetmediAzra Akın, Erkan Özerman'ı affetmedi#Azra Akın
Burak Denizden Serenay Sarıkaya’ya sürpriz ziyaretBurak Deniz'den Serenay Sarıkaya’ya sürpriz ziyaret#Burak Deniz
Aktivite mi, egzersiz miAktivite mi, egzersiz mi?#Egzersiz
Krizin sıfır noktası Eller tetikte, sinirler gerginKrizin sıfır noktası! Eller tetikte, sinirler gergin#Ukrayna
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga: 2 kardeş yaralı

#Gece Kulübü#Bursa#Kavga
Bursada gece kulübünde silahlı kavga: 2 kardeş yaralı

Bursa'da bir gece kulübünde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kardeş yaralandı. Polis, 2 kişiyi yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, bugün saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Esentepe mahallesi Sanayi caddesi üzerindeki bir gece kulübünde yaşandı. Eğlenmek için gece kulübüne giden Suat A. (29) ve kardeşi Fırat A. (25) ile yan masadaki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bursada gece kulübünde silahlı kavga: 2 kardeş yaralı

Tartışmanın ardından dışarı çıkan taraflar kavga etmeye başladı. Bunun üzerine iki grup silahlarını çıkararak birbirine ateş etmeye başladı. Yaşanan çatışmada, Suat A. ve Fırat A. yaralanırken kimliği bilinmeyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Suat A.'yı Bursa Şehir Hastanesi'ne, kardeşi Fırat A.'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suat A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Bursada gece kulübünde silahlı kavga: 2 kardeş yaralı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise yerde 16 adet mermi kovanı tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gece Kulübü#Bursa#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games
Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı

BAKMADAN GEÇME!

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games
Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı