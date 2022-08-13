Bursa'da gece kulübü önünde cinayet! Bağ evine baskın: 9 kişi gözaltında

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Olay, Salı günü saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde gece kulübüne eğlenmeye gelen C.Y. (28) ile Y.A. (38), taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletmeci M.S. ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Dışarıda görevlilerle tartışıp olay yerinden ayrılan C.Y. ve Y.A., durumu arkadaşları V.K., A.Y. ve G.Y.'ye söyledi. Bunun üzerine V.K., A.Y. ve G.Y. kendilerine ait otomobile binip kulübe gitti. Dışarıda bekleyen şüpheliler, mekanın kapanmasının ardından patronunun otomobilini almaya gelen Emir Çelik'e ateş edip kaçtı. Yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Çelik, çarşamba günü Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, cinayette kullanılan otomobilin sahibinin, olayların başlamasına neden olan C.Y. olduğunu tespit etti. Polis, C.Y. ile arkadaşı Y.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında, cinayeti işleyen V.K., A.Y. ve G.Y.'nin arkadaşları oldukları, olayın ardından Yıldırım ilçesinde bir araya geldikleri, yanlarına da H.M. (29), Y.S. (33) ve A.İ.'yi (39) yardım için çağırdıkları öğrenildi. Ekipler, H.M., Y.S. ve A.İ.'yi de gözaltına aldı.

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