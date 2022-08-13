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Bursa'da gece kulübü önünde cinayet! Bağ evine baskın: 9 kişi gözaltında

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#Cinayet#Gece Kulübü#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 13:49

Bursa'da gece kulübünde taşkınlık yapınca dışarı çıkarılan 2 kişinin arkadaşları, olayın ardından pusu kurup, sabaha karşı patronunun otomobilini almaya gelen Emir Çelik'e (26) ateş açtı. Çelik hayatını kaybetti, İzmir'e kaçtığı belirlenen, aralarında V.K. (26), A.Y. (35) ve Y.A.'nın (26) olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Salı günü saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde gece kulübüne eğlenmeye gelen C.Y. (28) ile Y.A. (38), taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletmeci M.S. ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Dışarıda görevlilerle tartışıp olay yerinden ayrılan C.Y. ve Y.A., durumu arkadaşları V.K., A.Y. ve G.Y.'ye söyledi. Bunun üzerine V.K., A.Y. ve G.Y. kendilerine ait otomobile binip kulübe gitti. Dışarıda bekleyen şüpheliler, mekanın kapanmasının ardından patronunun otomobilini almaya gelen Emir Çelik'e ateş edip kaçtı. Yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Çelik, çarşamba günü Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Bursada gece kulübü önünde cinayet Bağ evine baskın: 9 kişi gözaltında


İZMİR'E KAÇTILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, cinayette kullanılan otomobilin sahibinin, olayların başlamasına neden olan C.Y. olduğunu tespit etti. Polis, C.Y. ile arkadaşı Y.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında, cinayeti işleyen V.K., A.Y. ve G.Y.'nin arkadaşları oldukları, olayın ardından Yıldırım ilçesinde bir araya geldikleri, yanlarına da H.M. (29), Y.S. (33) ve A.İ.'yi (39) yardım için çağırdıkları öğrenildi. Ekipler, H.M., Y.S. ve A.İ.'yi de gözaltına aldı.

Bursada gece kulübü önünde cinayet Bağ evine baskın: 9 kişi gözaltında


Bu kişiler ise ifadelerinde V.K., A.Y. ve Y.A.'ya İzmir'e kaçmaları için yardım ettiklerini ve aracı da sakladıklarını itiraf etti. Şüphelilerin, İzmir'de S.T.'ye (37) ait bağ evinde saklandığı belirlendi. Dün sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler, V.K., A.Y. ve Y.A. ile saklanmalarına yardım ettiği belirlenen S.T. yi gözaltına alıp Bursa'ya getirildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobille gelip hareket halindeyken ateş açtıkları, Emir Çelik'i vurdukları ve olay yerinden kaçtıkları görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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Bursada gece kulübü önünde cinayet Bağ evine baskın: 9 kişi gözaltında

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#Cinayet#Gece Kulübü#Bursa

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