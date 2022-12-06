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Bursa’da fuhuş çetesinin şifreli konuşmalarını polis ortaya çıkardı

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#Bursa#Polis#Operasyon
Bursa’da fuhuş çetesinin şifreli konuşmalarını polis ortaya çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 09:51

Bursa merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipte şebekenin Bursa başta olmak üzere 3 ayrı ilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda örgütün telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını tespit etti.
Üç ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda fuhşa zorlandıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kadınlara ait pasaportlar, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ve telefonlar da ele geçirildi. Zorla fuhuş yaptırılan kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelileri takibe alan Polis ekipleri, zanlıların telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını ve zorla fuhuşa sürükledikleri kadınların aldıkları paranın çetelesini tuttuklarını tespit etti.

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#Bursa#Polis#Operasyon

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