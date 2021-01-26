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Gündem
Gürkan DURAL/DHA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Bursa’da fırtına! Ortalık savaş alanına döndü, çatı uçtu…

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Meteoroloji’den gelen peş peşe gelen uyarıların ardından Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

Çatı, 5 aracın üzerine düştü. Uçan çatı parçaları ise yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti. Yaralanan vatandaş, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatısı uçan iş yerinin duvarında da çökme meydana geldi.

Kentte lodos nedeniyle 4 iş yerinin çatısının uçtuğu, 19 araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan, çatının uçma aanı kameraya yansıdı.

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BURSA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Bursa Valiliği, kentte etkili olan şiddetli lodosla ilgili vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgârın bugün (Salı) Marmara’nın güney yönlerinden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa.), yarın (Çarşamba) Marmara’nın kuzey yönlerinden, fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa.) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şiddetli lodosun, yarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

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