Bursa'da fırtına! Ağaçlar devrildi, binaların duvarları çöktü

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Marmara Bölgesi'nde dün gece etkili olan fırtına, Bursa'da yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 65 kilometreye kadar ulaşan fırtınada bazı binaların duvarları çöktü, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok iş yerinin tabelası uçtu.

Bursa Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece boyunca yapılan 40 ihbara müdahale ettiklerini açıkladı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise fırtınanın gün boyu devam edip, gece etkisini yitireceğini, beklenen sağanak yağışın ise salı gününe kadar devam edeceğini belirtti.