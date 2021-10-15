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Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

#Bursa#FETÖ#Tutuklama
Bursada FETÖnün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Bu şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 2'si Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, birinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Orhangazi ve İnegöl ilçelerindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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#Bursa#FETÖ#Tutuklama

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