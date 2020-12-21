Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Bursa'da FETÖ'nün ‘gaybubet’ evlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet’ evlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ünün kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumlarından çalıştığı, birinin öğretmenlik, 2'sinin de memuriyetten ihraç olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
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