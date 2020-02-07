Bursa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezli 5 ilde operasyon başlattı. Ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından 'mahrem imamlar' tarafından ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 18 adrese operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda Bursa'da 2, Ankara'da 5, Amasya'da 2, Çankırı'da 1 ve Eskişehir'de 3 kişi yakalandı. Gözaltına altındaki şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.