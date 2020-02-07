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DHA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 10:49,Son Güncelleme:/

Bursa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

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Bursa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesine yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezli 5 ilde operasyon başlattı. Ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından 'mahrem imamlar' tarafından ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 18 adrese operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda Bursa'da 2, Ankara'da 5, Amasya'da 2, Çankırı'da 1 ve Eskişehir'de 3 kişi yakalandı. Gözaltına altındaki şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.

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