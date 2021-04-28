Bursa'da feci yangın! Üst geçit alevlere teslim oldu
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bakım çalışması yapılan üst geçitte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoldan ulaşım ise bir süre sağlanamadı.
11 Eylül Bulvarı Otosansit Kavşağı'na yakın bölgedeki bir üst geçitte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aniden üst geçidin büyük bir kısmını kaplayan alevler nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Üst geçidin alev aldığı anlar ise vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.
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