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Gündem
Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Bursa'da feci yangın! Üst geçit alevlere teslim oldu

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Bursa'da feci yangın! Üst geçit alevlere teslim oldu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bakım çalışması yapılan üst geçitte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoldan ulaşım ise bir süre sağlanamadı.

11 Eylül Bulvarı Otosansit Kavşağı'na yakın bölgedeki bir üst geçitte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aniden üst geçidin büyük bir kısmını kaplayan alevler nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Bursada feci yangın Üst geçit alevlere teslim oldu

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Üst geçidin alev aldığı anlar ise vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

 

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