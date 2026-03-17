Bursa'da feci ölüm! 'Su' diye asit içti, hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 11:45

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde evinde su zannederek asit içen 54 yaşındaki Ahmet İnanç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet İnanç (54), evinde bulunan bir şişedeki asidi yanlışlıkla su sanarak içti. Bir süre sonra fenalaşan şahıs için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İnanç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

