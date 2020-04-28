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Gürhan ADANA/DHA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 11:14,Son Güncelleme:

Bursa'da feci ölüm!

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Bursa'da feci ölüm!
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BURSA’da ağaç ile traktörün arasına sıkışan çiftçi Nevcihan Şentürk (58), hayatını kaybetti.

Olay, dün Yenişehir ilçesi kırsal Yarhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Nevcihan Şentürk, traktörünü park ederek köy meydanındaki çeşmeden su doldurmak istedi. Bu sırada el freni çekilmeyen traktör hareket etmeye başladı. Şentürk, traktöre atlayarak durdurmaya çalıştı. Ancak Şentürk sürüklenen traktör ie ağaç arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Şentürk’ün öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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