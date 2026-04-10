×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da feci olay! Dereden geçerken aracı suya gömülen sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Karacabey#Turan Babaoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 17:52

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 'kestirme' olarak kullanılan yol üzerindeki dereden geçerken aracı suya gömülen 72 yaşındaki Turan Babaoğlu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Canbalı Mahallesi'nde Canbalı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Bursa yönüne giden Turan Babaoğlu, kestirme olarak kullanılan yol üzerindeki dereden geçmek istedi. Babaoğlu, yağış nedeniyle derenin yükseldiğini fark edemeyince aracı suya gömüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin derede yaptığı aramada, yeri tespit edilen aracın sürücüsü Babaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden sürücü ile aracını dereden çıkarma çalışmaları sürerken, çevre sakinlerinin güzergahı 'kestirme yol' olarak kullandığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!