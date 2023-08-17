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Bursa'da feci kaza! Takla atan araçtan kurtulup kızının yardımına koştu

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#Bursa#Osmangazi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 16:40

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı yakınlarında yola aniden çıkan otomobile çarpıp savrulan araç ters döndü. Ters dönen araçtaki kadın sürücü, kazayı unutup otomobil içinde yaralanan küçük kızının yardımına koştu.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı Kültürpark yakınlarında meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, kavşaktan dönüş yapan aracı son anda fark etti. Frenlese de duramayan sürücü, karşısına çıkan otomobile çarpıp ardından metrelerce savrularak kaldırımda ters döndü. Ters dönen otomobilde yan koltukta oturan küçük kız refleks ile kendini dışarı attı.

Dizlerinden yaralanan kızı gören annesi ise kazayı unutup hemen yanına giderek kızını kucağına aldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü ve kızına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Şans eseri kaldırımda kimsenin olmaması da büyük bir facianın önüne geçti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Bursada feci kaza Takla atan araçtan kurtulup kızının yardımına koştu

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Kadın sürücü ve yanındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursada feci kaza Takla atan araçtan kurtulup kızının yardımına koştu

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#Bursa#Osmangazi#Kaza

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