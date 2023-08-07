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Bursa'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

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#Bursa#Karacabey#Trafik Kazası
Bursada feci kaza Otomobil TIRa çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 09:23

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan (46) ve eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceydan Çalışkan (16) ile araçtaki Ceyda Vatansever (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Uluabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Orhan Çalışkan yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki, sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin (42) içinde uyuduğu TIR'a çarptı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursada feci kaza Otomobil TIRa çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ş. (17) ile R.Ç. (14) ise yaralandı. R.Ç.'nin, hayatını kaybeden Serpil-Orhan Çalışkan çiftinin oğlu olduğu öğrenildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Karacabey#Trafik Kazası

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