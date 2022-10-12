Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da feci kaza: Otomobil takla attı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Bursa#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 08:18

Bursa'da şerit değiştiren otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkan araç, başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada, takla atan otomobilde bulunan anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Karaman Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezinden İzmir istikametine seyreden Utku Berk K. idaresindeki 16 BYS 32 plakalı otomobil iddiaya göre şerit değiştirdiği sırada aynı istikamette seyreden Nevzat Ş. yönetimindeki 16 JVE 86 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Nevzat Ş.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, önce aynı istikamette seyreden Yakup Emre K. idaresindeki 16 SDB 33 plakalı otomobile ardından da kaldırıma çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilde bulunan anne A.Ş. ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursada feci kaza: Otomobil takla attı

Haberin Devamı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, takla atarak kullanılmaz hale gelen araçtaki Nevzat Ş., eşi A.Ş. ve 2 çocukları vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.Ş. ile 2 çocuğu Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak Gürbüzler Caddesi girişini trafiğe kapattı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursada feci kaza: Otomobil takla attı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Bursa#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

#Dilara Köç
Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

#Dilara Köç
Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik